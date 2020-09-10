لبنان | بعد حريق المرفأ… مطالب برحيل السلطة وبتحقيق دولي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 5:23 مساءً

بعد الحريق الذي شهده مرفأ بيروت اليوم، سجلت سلسلة مواقف مستنكرة للحادثة وللإهمال الذي طال المرفأ للمرة الثانية بعد انفجار 4 آب، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من احتمال ان يكون الحريق مفتعلاً لطمس أدلة جريمة الانفجار، مطالبين برحيل السلطة وبتحقيق دولي.

بعيد اندلاع الحريق، غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر تويتر قائلا: “ما دامت هذه الزمرة “النحس” ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد. لكننا، وبالرغم من كل شؤمهم، باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منهم”.

اما عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشا فغرّد “على مدى خمسين عاماً من حروب لبنان وأزماته ، كانت الأعوام ٨٩-٩٠ وال ١٩-٢٠ الأكثر موتاً ودماراً ويأساً وتهجيراً وإفلاساً …. من المسؤول ؟! إنهم غربان الموت والدمار”

في حين كتب رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميّل على حسابه عبر تويتر قائلًا: “كيف يمكن أن يندلع حريق جديد على رغم وجود كل الأجهزة الأمنية والقضائية في مسرح جريمة مرفأ بيروت؟ مريب ما يحدث هناك في ظل منظومة إهمال وفساد واستغباء ساقطة بكل المعايير. نطالب الأمم المتحدة بوضع يدها على التحقيقات خصوصاً بعد حريق اليوم”.

أما النائب المستقيل نعمت افرام فغرّد متسائلا عن اندلاع الحرائق المتتالية في مرفأ بيروت، فكتب: “حريق تلو آخر في المرفأ، ما القضية؟ إذا كانت النار اليوم مفتعلة، فهي حكما لإخفاء أمر ما أكان على مستوى التربة أو البنى التحتية لمنع التحقيق من إجراء الاختبارات عليها وجمع المزيد من الأدلة الجنائية. أطلب أن يضم هذا الحريق إلى التحقيق في زلزال الرابع من آب”.

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بدورها، غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر تويتر قائلة “وآخرتها؟ زيت قلي، دواليب،تلحيم هنغار،تخزين نيترات، كل يوم منوعى عنقزة وحريق وعريحة دخان، شبعنا قرف، تعبنا عذاب ما بقى فينا ننشوي متل الدجاج ونتنشق سم. هيدي سلطة امر واقع عاجزة فاشلة مستهترة متواطئة عالبلد والشعب،بالها بتقاسم الجبنة . الى متى تجهيل المذنب الحقيقي. استحوا. فلوا!”.

وقال الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”: قد يكون للبنانيين قدر شاءه الله لهم بحلوه ومرّه لكن فساد وإهمال وجهل من في ادارات ومؤسسات الدولة ليس قضاء وقدراً، وفشل السلطة السياسية ليس واقعاً علينا التسليم به بل تغييره عسى ألا يكون حريق اليوم في مرفأ بيروت لغايات متعمدة في إخفاء حقائق لن نعرفها أبدا بدون تحقيق دولي

أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم علّق على الحريق في تغريدة كتب فيها: “خلصنا بقى… سلطة ساقطة بكل المعايير… خلص بقى، فلّوا وريّحوا الشعب…. ما بقى الكن دور الا حماية الدويلة….”. “كل يوم مصيبة وكل يوم ضرب فساد وسرقة…. البلد خرب، ما في شي من اجهزتكم ماشي الا اجهزة القمع… فلّوا… الحساب آتٍ فارحموا حالكم وفلّوا”.

بدوره غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتبا: نرجو الرئيس عون بدل استدعاء المجلس الاعلى للدفاع فليدعو وسائل الاعلام المحلية و الدولية و يقول انا عاجز استقيل

وعلى المستوى الدولي، كتب وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين عبر تويتر: نشعر بصدمة وحزن عميقين بعد علمنا باندلاع حريق آخر في مرفأ بيروت”.