لبنان | عبد الصمد طلبت من وزير المالية إنصاف نقابات الإعلام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 20 ثانية

تقدّمت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد، بكتاب إلى وزير المالية غازي وزني، طلبت فيه إعادة إدراج الاعتماد المخصص للمساهمات الخاصة بالنقابات التي تعنى بالإعلام في موازنة العام 2021.

وعللت عبد الصمد طلبها بالصعوبات المادية التي يعانيها القطاع الإعلامي، مشيرة الى أن الظرف الراهن يوجب التحسس مع النقابات التي تعنى بالقطاع.

واتصلت عبد الصمد بالوزير وزني، وتمنت عليه أن يولي أهمية قصوى للكتاب.