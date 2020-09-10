لبنان | عكر: نتابع كل العمليات لإطفاء الحريق المستجد في المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 دقائق زينة عكر غردت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر على حسابها عبر “تويتر” بالقول: “نتابع دقيقة بدقيقة كل العمليات التي يقوم بها الجيش اللبناني والدفاع المدني والاجهزة المختصة لإطفاء الحريق المستجد في مرفأ بيروت وتستخدم كافة الوسائل المتاحة لتأمين السلامة العامة في المنطقة المتضررة، وسيتم عقد إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع مساء لدراسة ومتابعة تداعيات الحريق”.

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