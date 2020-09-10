لبنان | خطار: لا تخوف من تمدد حريق المرفأ ولا تحقيق حالياً قبل الانتهاء من اخماده كلياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 57 دقيقة

نفى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أي تخوف من تمدد الحريق لان عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء طوقوا بشكل كامل المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار.

وأعلن خطار، في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن مواد مشتعلة كهذه تحتاج الى الوقت من أجل اخمادها كليا، مؤكدا ان العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إخماده كليا.

وعن نوعية المواد المشتعلة، أوضح ان “لا تحقيق حاليا قبل الانتهاء من اخماد النيران بشكل كامل”.