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العميد خطار
نفى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أي تخوف من تمدد الحريق لان عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء طوقوا بشكل كامل المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار.
وأعلن خطار، في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن مواد مشتعلة كهذه تحتاج الى الوقت من أجل اخمادها كليا، مؤكدا ان العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إخماده كليا.
وعن نوعية المواد المشتعلة، أوضح ان “لا تحقيق حاليا قبل الانتهاء من اخماد النيران بشكل كامل”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خطار: لا تخوف من تمدد حريق المرفأ ولا تحقيق حالياً قبل الانتهاء من اخماده كلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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