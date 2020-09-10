لبنان | قوى الأمن: لعدم التوجه إلى جسر شارل الحلو والمنطقة المحيطة به

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آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 4:07 مساءً
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ العناصر عمدت إلى ابعاد الفضوليين الذين تجمعوا بالقرب من مكان الحريق في مرفأ بيروت.
وطلبت من الجميع عدم التوجه إلى جسر شارل الحلو والمنطقة المحيطة به حفاظاً على سلامتهم.
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