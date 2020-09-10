لبنان | قوى الأمن: لعدم التوجه إلى جسر شارل الحلو والمنطقة المحيطة به

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 4:07 مساءً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ العناصر عمدت إلى ابعاد الفضوليين الذين تجمعوا بالقرب من مكان الحريق في مرفأ بيروت.

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وطلبت من الجميع عدم التوجه إلى جسر شارل الحلو والمنطقة المحيطة به حفاظاً على سلامتهم.