لبنان | اللواء ابراهيم أطلع الرئيس عون على نتائج مباحثاته في باريس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

فور عودته من باريس، زار المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم رئيس الجمهورية واطلعه على نتائج مباحثاته مع السفير برنار ايمييه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية، لاسيما ما وصله مسار تشكيل الحكومة.

ونقل ابراهيم الى الرئيس عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون خصوصًا لجهة الاسراع في تشكيل الحكومة التي يجب ان تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثلي الاحزاب.