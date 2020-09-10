لبنان | جعجع: طالما زمرة “النحس” ممسكة بزمام الأمور سنستفيق على خبر مشؤوم يومياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

على وقع حريق مرفأ بيروت، غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”.

وقال: “‏طالما ان هذه الزمرة “النحس” ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد. لكننا، وبالرغم من كل شؤمهم، باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منهم”.

وارفق التغريدة بهاشتاغ: #باقيين

Advertisements

يذكر أنه شب حريق كبير في مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الحريق شب فى منطقة السوق الحرة وتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات، سارعت قوات الإنقاذ وفرق الدفاع المدنى إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط خوف وقلق من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضى.

وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، كما قام البعض بإخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ.