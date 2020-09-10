آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 4:06 مساءً
حريق جديد في مرفأ بيروت
أكد المدير العام لمرفأ بيروت، باسم القيسى، أنّ الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، حصل فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت في الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب.
وأضاف القيسى، خلال تصريحات لوسائل إعلامية، أنه من المبكر التكهن بسبب الحريق حاليا.
واندلع حريق ضخم فى مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الحريق شب فى منطقة السوق الحرة وتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات، سارعت قوات الإنقاذ وفرق الدفاع المدنى إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط خوف وقلق من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضى.
وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، كما قام البعض بإخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مدير مرفأ بيروت “باسم القيسى” يكشف ملابسات حريق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.