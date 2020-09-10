لبنان | محافظ بيروت: لإخلاء محيط المرفأ

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آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 3:01 مساءً
محافظ بيروت
طلب محافظ بيروت القاضي مروان عبود من المواطنين الموجودين في محيط المرفأ الخروج من الشوارع لأنّ وجودهم يشكل خطرا على حياتهم ويعيق سير سيارات الاطفاء.
وأكد عبود، خلال حديث تلفزيوني، أن الوقت لا يزل مبكرا للحديث عن أسباب الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت.
اندلع ظهر اليوم الخميس حريق كبير في مرفأ بيروت.
وتحدثت المعلومات عن أن الحريق اندلع في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت وشب الحريق في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.
وتسود حالة ارباك وذعر كبيرة في حركة السير الأشرفية والمرفأ والجميزة والمدور بفعل الحريق الكبير المندلع في المرفأ.
كما يشهد مرفأ بيروت إشكال بين عناصر من مخابرات الجيش والدفاع المدني أثناء نشوب الحريق.
وعاد واكد الجيش في بيان أنه بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده.
في السياق، طلب مصدر عسكري من المواطنين عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق المرفأ وبمحيطه لأن طوافات الجيش ستشارك في إخماد الحريق.
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