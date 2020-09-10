لبنان | بالفيديو – حريق كبير في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 2:06 مساءً

اندلع ظهر اليوم الخميس حريق كبير في مرفأ بيروت.

وتحدثت المعلومات عن أن الحريق اندلع في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت وشب الحريق في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.

وتسود حالة ارباك وذعر كبيرة في حركة السير الأشرفية والمرفأ والجميزة والمدور بفعل الحريق الكبير المندلع في المرفأ.

كما يشهد مرفأ بيروت إشكال بين عناصر من مخابرات الجيش والدفاع المدني أثناء نشوب الحريق.

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وعاد واكد الجيش في بيان أنه بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده.

في السياق، طلب مصدر عسكري من المواطنين عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق المرفأ وبمحيطه لأن طوافات الجيش ستشارك في إخماد الحريق.

توازياً، أعلن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أنه حتى الساعة “سجل إصابة واحدة نتيجة اختناق من دخان حريق بيروت”.

وأشار كتانة إلى أنه تم نقل الإصابة إلى مستشفى سان شارل في بيروت. واعتبر أنه من المبكر التكهن بسبب الحريق حاليا وأبلغني أحد المتواجدين على الأرض بأن حدة النيران بدأت تخف.