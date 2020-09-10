كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين طلال حواط حول وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط مبلغ 247,367,348 مليون ليرة لبنانية من قطاع الخلوي إلى الهيئة العليا للإغاثة. وتم جمعه من الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركتي ألفا وتاتش، لدعم صندوق مكافحة الوباء. وسيصار الى توزيع المبلغ على المستشفيات الحكومية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد covid 19 بالتنسيق مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن والامين العام للهيئة اللواء محمد خير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أكثر من 247 مليون ليرة من قطاع الخلوي الى المستشفيات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.