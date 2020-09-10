لبنان | متى تنحسر موجة الحر؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة ورياح ناشطة على الساحل.

وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة:

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي حتى يوم الجمعة حيث تنحسر تدريجيا.

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل : من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يبقي على زيادة الشعور بالحر، يتشكل الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات خاصة المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة ورياح ناشطة على الساحل.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الجبال مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

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– الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 21 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية،ضعيفة سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 90%

حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06,18 ساعة غروب الشمس: 18,51