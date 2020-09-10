لبنان | اللواء ابراهيم أنهى مهمته في باريس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أنهى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في باريس مهمة كلفه فيها رئيس الجمهورية ميشال عون بلقاء خلية الازمة في قصر الاليزيه المكلفة الملف اللبناني.

وعقد ابراهيم في يوم واحد سلسلة لقاءات لاسيما مع السفيرين برنار ايمييه وايمانويل بون تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها لاسيما الشق المتعلق بتشكيل الحكومة، على ان ينقل الى الرئيس ميشال عون نتائج مباحثاته بعد عودته اليوم.

في السابق، توجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صباح أمس إلى باريس موفداً شخصياً من رئيس الجمهورية، في مهمة تتصل مباشرةً بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة في ظل التباين حول عدد الوزراء، إضافةً إلى استقراء الموقف الفرنسي من العقوبات الأميركية.

ويُفترض أن يلتقي إبراهيم الفريق المعاون لماكرون الذي يتولى مواكبة الاتصالات الفرنسية لتأمين ولادة طبيعية للحكومة، هذا في حال أنه لمس إصراراً على تزخيم المبادرة الفرنسية وعدم تشظّيها من التداعيات المترتبة على العقوبات من جهة، وضرورة تشكيل الحكومة ضمن المهلة التي حددها ماكرون من جهة أخرى، على أن ينقل وجهة نظر رئيس الجمهورية التي تميل إلى رفع عدد الوزراء في ضوء إصرار أديب على حكومة من 14 وزيراً.