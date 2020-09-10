لبنان | روكز: لتشكيل حكومة ذات صلاحيات استثنائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا النائب شامل روكز الى “تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين وأصحاب خبرات وكفاءات”.

وأمل روكز في حديث إذاعي “إعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية لفترة محددة وفي مواضيع محددة لتستطيع إنجاز الإصلاحات المطلوبة”.

وردا على سؤال أشار روكز الى ان “للعقوبات الأميركية مفاعيل دولية تؤثر على السياسة اللبنانية الداخلية، وتشكل تحذيرا لباقي السياسيين الذين يدورون في الفلك السياسي نفسه”، لافتا الى “ضرورة التضامن الوطني لمواجهتها”.

وعن تحقيقات انفجار المرفأ، اعتبر روكز “انها غير شاملة والتوقيفات جائرة لا سيما فيما يتعلق ببعض الضباط الذين بدل ان يكافؤوا لتبليغهم عن النيترات عوقبوا”.

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وفي تصريحات سابقة، لم يستثن روكز أحداً من النواب أو السياسيين الذي اعتبرهم مسؤولين إلى ما آلت إليه الأمور.

وقال: ” انا احمّل نفسي جزءاً من المسؤولية عن الأزمة المتفاقمة، مروراً بالسلطة التنفيذية، وصولاً الى رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر، الممثل بحصّة وازنة في الحكومة الفاشلة، وصاحب التجربة الطويلة ولكن المخيبة للآمال في وزارة الطاقة، التي كانت ولا تزال تستنزف الخزينة وتشكّل احد مزاريب الهدر الكبيرة، شأنها شأن وزارات أخرى كالاتصالات، وصندوق الجنوب وصندوق المهجرين ومجلس الإنماء والاعمار، وغيرها من مكامن الهدر والفساد في الدولة، من دون أن نغفل أيضاً ارتكابات المصارف والبنك المركزي”.

يذكر أن روكز انشق عن التيار الوطني الحر عقب الانتخابات النيابية إثر خلافات في وجهات النظر في السياسة الإصلاحية.