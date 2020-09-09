لبنان | خلية الأزمة في برقايل تعلن عن إجراءات جديدة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 18 ثانية

مع اقتراب بدء موسم العام الدراسي، يخيم القلق عن الآليات المعتمدة لضمان سنة دراسية ناجحة خالية من أي مشاكل صحية، خاصة مع استمرار زيادة عداد الإصابات بفيروس كورونا.

وعللا هذا الصعيد اعربت خلية ازمة الكورونا في برقايل عن تفاؤلها بشفاء ثلاثة مصابين اليوم من ابناء البلدة وقالت في بيان:

”مناسبة انطلاقة العام الدراسي2020 – 2021 ولازال وباء الكورونا منتشرا ويتطلب تدابير تربوية وقائية استثنائية انبثقت عن خلية الازمة لجنة تربوية لمتابعة تلك التدابير اللازمة للعناية من اية اصابة مفترضة في المدارس الرسمية والخاصة في برقايل التي عقدت اجتماعا طارئا عبر تطبيق الـZoom شارك فيه كل من السادة:

المديرة هويدا شرف الدين، المدير ناصر قرحاني ، المدير محمد خالد، المدير محمد عبدالله، الاستاذ خالد موسى ، الاستاذ موسى موسى، المهندس محمد هاشم خضر ، الاستاذ ثائر قرحاني.

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وبعد المداولات تم الاتفاق على أن يترك للخلية قرار فتح المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة التربية ويعود لتقديرهم اخذ القرار المناسب.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من مدراء المدارس في برقايل وخلية الأزمة من اجل متابعة كل الأمور المتعلقة بجائحة كورونا وأخذ كل الإجراءات اللازمة من اجل ضمان عودة آمنة للمدارس وعام دراسي سليم وناجح ومن اجل التدخل السريع في حال وجود اي مشكلة والمساعدة في تأمين المستلزمات الخاصة بالوقاية واسفت خلية ازمة الكورونا لتسجيل اصابة جديدة لاحد اهالي البلدة، مشيرة الى انها وزعت اليوم الخبز والكمامات والمعقمات على المحجورين .

واملت خلية الازمة من المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض المبادرة الى الاتصال بالارقام :

( الاعلامي موسى موسى 03698979-) ( الشيخ عياش احمد 70870742- ) ( ممثل البلدية الاستاذ خالد موسى 03322387 ) ونحن سنقوم بخدمتهم فورا .