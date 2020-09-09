لبنان | كميل ابو سليمان: للإسراع في تطبيق عقد العمل الذي يلغي نظام الكفالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 13 دقيقة

اعتبر الوزير السابق كميل ابو سليمان انه “مع انجاز عقد العمل الموحد الخاص بالعاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية، اتوجه بالشكر لوزيرة العمل لميا يمين ولفريق عمل الوزارة، وقد اثبتت يمين ان الحكم استمرارية فعمدت الى التعاون مع فريق العمل الذي كنت قد شكلتُه حين تسلمت الوزارة لإلغاء هذا النظام الذي شكل عارا على لبنان لحقبة طويلة”.

وأشار عبر “تويتر” الى ان “قد ضم الفريق الى جانب رؤساء المصالح المعنية في الوزارة ممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية وجمعيات: كاريتاس، هيومن رايتس ووتش، كفى والمفكرة القانونية”.

وتابع، “رغم الظروف الضاغطة وكثرة المشاكل في لبنان، الا انني ادعو الحكومة الجديدة الى الاصرار على وزارات العمل والداخلية والعدل والامن العام الاسراع في تطبيق هذا العقد الجديد الذي يلغي نظام الكفالة والى تحسّين اوضاع العاملات في الخدمة المنزلية بما يتلاءم مع كرامة الانسان والقيم اللبنانية الحقيقية”.​

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يشار إلى أن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن إصدار عقد العمل الموحَّد، الذي يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين المهاجرين.

وأضافت يمّين، أنها “أنهت مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل، كي تنال هذه الفئة كل حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع حماية إجتماعية”.

ونظام الكفالة يعني أن عاملة المنزل المهاجرة لا تستطيع الاستقالة بكل بساطة إذا كانت ظروف عملها مسيئة. إذ أنها بحاجة إلى موافقة صاحب العمل، الذي يحدث أن يكون هو الذي يرتكب الإساءة في هذه الحالات، التي توضح كيف يمكن لنظام الكفالة أن يسهم في تيسير العمل الجبري.