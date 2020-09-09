لبنان | سياسيون يخشون العقوبات الأمريكية قاموا بتهريب أموالهم مسبقاً!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 51 دقيقة

بعد أن اعلنت وزارة الزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل المقرب من الرئيس بري ويوسف فنيانوس المقرب من سليمان فرنجية، أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أن دفعة عقوبات أخرى ستفرض مع بداية الأسبوع القادم.

وبالتالي لم يعد باستطاعة أيّ سياسي لبناني أن يردّد عبارات مثل “العقوبات وصرمايتي سوا”. توحي العقوبات الأميركيّة بأنّها تمهّد لمرحلة جديدة في المشهد السياسي اللبناني، لا يعرف أحدٌ مساره الحقيقي.

تملك العقوبات الأميركيّة التي تصدر بحقّ شخصيّات لبنانيّة مفاعيل سياسيّة تتعدّى إطارها القانوني والمالي. وبحسب الـ “mtv” فإنّ عدداً من الشخصيّات المهدّدة بالعقوبات قامت، منذ أشهر، بعمليّات تهريب لأموالها وأملاكها الى حساباتٍ وأسماء أخرى كإجراءٍ احترازيّ قبل صدور العقوبات.

Advertisements

وتشير المعلومات الى أنّ شخصيّات عدّة غادرت لبنان في الأشهر الأخيرة للقيام بعمليّات نقل وتحويل أموال الى حساباتٍ خارج لبنان بأسماء مقرّبين منها، من بينها عمليّات مهمّة حصلت في رومانيا.

وتتحدّث المصادر عن أنّ الأثر السياسي للعقوبات التي صدرت بحقّ النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس يفوق بكثير الأثر المالي، لأنّ الرجلين تحسّبا مسبقاً لهذه العقوبات وقاما بما هو مناسب للحدّ من سلبيّاتها عليهما.

وتضيف المصادر: يمكن، ببساطةٍ، القول إنّ خليل وفنيانوس لا يملكان شيئاً في السجلات الرسميّة.