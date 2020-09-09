لبنان | الخارجية الأميركية: ندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حزب الله

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الخارجية الاميركية
اعتبرت الخارجية الأميركية في تصريح لـ”العربية” أن “العقوبات ضد شخصيات لبنانية رسالة قوية لحزب الله”، مؤكدة أنها تدرس فرض عقوبات إضافية على داعمي الحزب.
وقالت “عازمون على محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم ولا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني”، مؤكدة أنها “تشجع المجتمع الدولي على محاسبة الفاسدين بلبنان”.
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