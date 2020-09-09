لبنان | الفصائل الفلسطينية في البقاع: نتبرأ من أي فلسطيني تثبت إدانته بجريمة قتل وهبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 4 دقائق

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة البقاع “إدانتها وشجبها للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الشاب المظلوم مهدي وهبي”.

وقالت في بيان إننا “نتبرأ من أي فلسطيني تثبت إدانته في هذه الجريمة، ونؤكد على التلاحم التاريخي والمعمد بدماء الشهداء وخاصة التلاحم بين عائلات وعشائر المنطقه وشعبنا الفلسطيني” .

يذكر أن دورية من شعبة المعلومات أوقفت اليوم قاتل المدعو مهدي وهبة وشركاءه الذين قاموا بقتله بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٨ اثناء قيامهم بسرقة اغنام عائدة للضحية.

تمكنت عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف كل من السوري خ. ف.ع.( 15عاما) والفلسطيني م. م. ط.(20 عاما) خلال عملية دهم ل”ثكنة غورو” في بعلبك، بجرم اشتراكهما يوم أمس في جريمة قتل الشاب مهدي وهبة في بلدة شعث.