لبنان | إصابة كاهن رعية منيارة بفيروس “كورونا”.. وتوجيهات لأهالي المنطقة

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منيارة
أعلنت خلية الأزمة في بلدية منيارة، في بيان موجّه إلى أهالي البلدة، ان نتيجة فحص الـ PCR التابعة لكاهن رعية الروم الارثوذكس في البلدة الأب “ن. ش”، جاءت إيجابية.
وطالبت كل من اختلط به أم شارك في القداس الإلهي نهار الأحد بتاريخ ٦ – ٩ – ٢٠٢٠ بالإلتزام بالحجر المنزلي ووضع الكمامة، وتوخي الحذر، وعدم الإختلاط بالعامة، والتعقيم المستمر.
وشددت على أهمية الإبلاغ عند ظهور أي عوارض والإتصال على الأرقام التالية:
– السيدة يولا الصراف: 03761097
– الدكتور جوني سعود: 03917740
– ميشال عبود: 71770190.
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