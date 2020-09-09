لبنان | هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بحسب المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا نشرت الوزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق. وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت تسجيل 5 وفيات و553 اصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 21877 حالة.

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