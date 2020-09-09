لبنان | تشكيلة اديب تتحضر لدخول بعبدا.. ولكن هذه النقطة قد تعيدها إلى الصفر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت مصادر بعبدا وعين التينة انه “في الساعات المقبلة الرئيس المكلف مصطفى أديب سيحمل التشكيلة الحكوميّة الجديدة الى قصر بعبدا لإسقاط الأسماء على الحقائب”.

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وأشارت المصادر لـ”LBCI”، “رئيس الجمهورية ميشال عون سلم أديب مسؤولية تحديد عدد الحقائب مما يعني أننا اقتربنا من ولادة الحكومة، وبذلك تشكل الحكومة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل”.

وتابعت المصادر، “قرار العقوبات الأميركية لن يؤثر على عملية تشكيل الحكومة، وفسر لدى بعض المراجع انه قرار سياسي بامتياز”.

إلا أن مصادر اخرى تحدثت لقناة الجديد انّ “جولة من المشاورات الحكومية كان سيقوم بها الوزير السابق علي حسن خليل وتم إلغاؤها وعودة ملف التأليف الحكومي إلى نقطة الصفر”، ويأتي ذلك كرد من من حلفاء حزب الله على العقوبات التي فرضت أمس على خليل وفنيانوس