لبنان | 5 حالات وفاة جديدة .. وهذا عدد الإصابات اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق وزارة الصحة العامة لا يزال لبنان يواجه أعداد كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا يوميا، وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 553 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 21877 حالة. وجاء في تقريرها:

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