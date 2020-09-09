لبنان | هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس عون بعد العقوبات الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 4 دقائق

فرضت وزارة الخزانة الاميركية البارحة عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل وذلك ضمن قانون مكافحة الارهاب.

وقالت الوزارة “الوزيران اللبنانيان السابقان تورطا بعمليات فساد وقدما مساعدات عينية ومالية لحزب الله في لبنان” واضافت “الوزير يوسف فنيانوس ساعد حزب الله للوصول الى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية كما تلقى مئات الاف الدولارات من حزب الله لقاء خدمات سياسية”، مشيرة الى انه “سنعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله”.

وتعقيبا على العقوبات الأميركية، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فينيانوس وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.