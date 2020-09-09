لبنان | وعود وزارية .. انخفاض الاسعار بشكل قوي في الفترة المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 7:50 مساءً

نعمه ومرتضى اكدا في مؤتمر صحافي مشترك انخفاض الاسعار بشكل قوي في الفترة المقبلة

يعيش اللبناني تحت وطأة أزمة اقتصادية لم يشهدها لبنان منذ تأسيسه ولا حتى في الحروب، فبالكاد يستطيع اللبناني تأمين قوته اليومي، بسبب الغلاء الفاحش في الأسواق والذي تزامن مع انتشار فيروس كورونا الذي فرض الحجر في المنازل مما ضيق الخناق على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما بعد أزمة ارتفاع الدولار الجنوني، حيث أمست الأسعار أضعافا مضاعفة حتى صارت بعض الأسر اللبنانية تكتفي بشراء ربطة الخبز،.

واشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، الى ان “الاسعار ستنخفض بشكل قوي في الفترة المقبلة بعد القرار الذي سنتخذه، وهذا الموضوع سيساعد المواطن اللبناني”.

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واشار مرتضى الى ان “قرار الدعم اتخذ لحماية اللبناني الذي يعيش وضع صعب، والمزارع الذي يؤمن الامن الغذائي يجب الوقوف الى جانبه، ولكن حذار من التجار الذين يأخذون الموضوع الى غير اتجاه”.

ودعا المزارعين الى “استقرار الاسعار كي لا يتم الاستيراد من الخارج، ونحن ندعو كل الاجهزة للتعاون في اطار ضبط الاسعار، على ان يتم تسعير كل المنتجات المدعومة، ولن نسمح لاي محتكر او تاجر ان يبيع بغلاء فاحش، لان هذا الدعم للشعب اللبناني والمزارعين، ونحن نريد تأمين الامن الغذائي للبنانيين”.

وقال نعمه: “ارسلت 6 قوانين الى مجلس الوزراء تتعلق بتعزيز المنافسة، حماية المستهلك والانضمام لمعاهدات دولية لحماية الملكية الفكرية والأدبية والفنية والصناعية وتصنيف السلع والخدمات، وتم نشرهم على موقع الوزارة”.