لبنان | قيادة الجيش تتوجه لأصحاب المنازل والمحال المتضررة للتواصل معها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

دعت قيادة الجيش المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية جراء انفجار مرفأ بيروت ولم يتم الكشف عليها ومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، إلى إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري (share location) ورقم هاتف المتضرر على الرقم التالي: 440343 /81 عبر تطبيق “واتس اب” لتتمكن لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار وذلك في مهلة اقصاها الساعة 11.00 من ليل السبت في 12 / 9/ 2020.

وشدد قيادة الجيش على “وجوب عدم إجراء أي اتصال بالرقم الذي تم تعميمه من قبلها أو ارسال أي نص وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف”.