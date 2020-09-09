لبنان | منتدى طرابلس السياسي الإقتصادي الإجتماعي يدعم صيادي الميناء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

في إطار التكافل الاجتماعي الذي يفرض على المؤسسات والأفراد في المجتمع مساعدة المتضريين من الأزمة الاقتصادية والمادية التي شلّت مفاصل البلد، لا سيما من أصحاب الدخل المحدود، قدم منتدى طرابلس مساعدة للصيادين في الميناء لدعم هذا القطاع ولإعانتهم وسط ظروف البلد المنهار على كافة الأصعدة.

وأعلنت منسقية دائرة الميناء التابعة ل”منتدى طرابلس السياسي الإقتصادي الإجتماعي” في بيان، “توزيع 6500 ليتر مازوت على الصيادين في خطوة رمزية تهدف لدعم هذا القطاع، في ظل ارتفاع أسعار كافة أنواع اللحوم المستوردة من الخارج”، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالثروة السمكية “في ظل الأزمات المتراكمة التي طالت لقمة عيش المواطن اللبناني، ونظرا لموقع لبنان على خط ساحلي يوازي مساحته الطولية”.

ولفتت الى أنه “استفاد من هذه المبادرة التي أتت بمواكبة نقيب صيادي الأسماك في الشمال جمال عكرة، 350 مركب صيد وزهاء 1000 صياد”.