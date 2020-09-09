لبنان | توقيف قَتَلة الشاب مهدي وهبة في بلدة شعث

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة توقيف فتلة الشاب مهدي وهبة أوقفت شعبة المعلومات قاتل المدعو مهدي وهبة وشركاءه الذين قاموا بقتله بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٨ اثناء قيامهم بسرقة اغنام عائدة للضحية. تمكنت عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف كل من السوري خ. ف.ع.( 15عاما) والفلسطيني م. م. ط.(20 عاما) خلال عملية دهم ل”ثكنة غورو” في بعلبك، بجرم اشتراكهما يوم أمس في جريمة قتل الشاب مهدي وهبة في بلدة شعث.

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