لبنان | هل اجتاح كورونا سجن رومية؟.. قوى الأمن توضح

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 6:21 مساءً
سجن رومية
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن عددا من المساجين مصابين بفيروس كورونا، وتناقلت الصفحات الخبر الذي نفته قوى الأمن جملة وتفصيلا منعا من إثارة الشائعات التي لا أصل لها ولا صحة.
أعلنت قوى الأمن الداخلي في تغريدة عبر صفحتها على “تويتر” مؤكدة أن “لا كورونا في سجن رومية”، وقالت:
” تداولت بعض وسائل التواصل خبراً بعنوان “كورونا يجتاح سجن رومية”.
ان قوى الامن تؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة ولم يتم تسجيل اي اصابة بين السجناء، وانها تقوم باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس بين السجناء. وتهيب بالجميع عدم تداول هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.