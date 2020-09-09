لبنان | هل اجتاح كورونا سجن رومية؟.. قوى الأمن توضح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 6:21 مساءً

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن عددا من المساجين مصابين بفيروس كورونا، وتناقلت الصفحات الخبر الذي نفته قوى الأمن جملة وتفصيلا منعا من إثارة الشائعات التي لا أصل لها ولا صحة.

أعلنت قوى الأمن الداخلي في تغريدة عبر صفحتها على “تويتر” مؤكدة أن “لا كورونا في سجن رومية”، وقالت:

” تداولت بعض وسائل التواصل خبراً بعنوان “كورونا يجتاح سجن رومية”.

ان قوى الامن تؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة ولم يتم تسجيل اي اصابة بين السجناء، وانها تقوم باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس بين السجناء. وتهيب بالجميع عدم تداول هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها”.