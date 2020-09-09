لبنان | الريجي تضبط كميات مهربة من التبغ والتنباك المعسل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 5 دقائق آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 5:15 مساءً ادارة حصر التبغ والتنباك أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، انها “واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها عملية دهم في منطقة مرياطة – الشمال، وضبط عناصر الجهاز كميات مهربة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل، فصادرتها وسطرت محاضر بالمخالفين، واودعتهم القضاء المختص”.

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