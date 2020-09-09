لبنان | الخارجية الأميركية: “حزب الله” ليس حزباً سياسياً وسنواصل محاسبته على أفعاله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - اكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية ان “حزب الله ليس حزبًا سياسيًا وسنواصل محاسبته على أفعاله”، واضافت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” “نعمل على كل الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان”، وقالت “يهمنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني”.

وفي الامس فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل وذلك ضمن قانون مكافحة الارهاب. واتهمت وزارة الخزانة الاميركية “حزب الله بتغطية الفساد في لبنان مقابل النفوذ“. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر “فنيانوس وخليل كانا منخرطين في عمليات فساد تسمح بعمل حزب الله في لبنان والعقوبات هي رسالة إلى الحزب وحلفائه بأنه حان وقت سياسة أخرى في لبنان”.

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