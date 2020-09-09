لبنان | صوان يستمع الى إفادة الوزير نجار غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 42 دقيقة القضاء يستمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان غدا الخميس الى إفادة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. وكان صوان استجوب اليوم الرقيب الأول الجمركي المتقاعد جرجس.م وتركه بسند إقامة، وأرجأ استجواب المدعى عليهما الرقيب أول الجمركي محمد.خ وعادل.ن لتوكيل محام للدفاع عنهما.

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