لبنان | مكتب رئاسة الجمهورية: يستكثرون على لواء الحرس الجمهوري علبة من الشاي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن مراسلة رسمية توضح ان الشحنة السيريلانكية هي من شقّين، 1000 حزمة عبارة عن مواد غذائية الى اللبنانيين، و 1675 كيلوغراماً من الشاي “هبة الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون”.

وقال في بيان: “ابلغت قيادة الجيش دوائر القصر الجمهوري عن وصول الشحنة الى مطار رفيق الحريري الدولي في 14 آب 2020، وطلبت استلام الشق المتعلق بالهبة الخاصة برئيس الجمهورية، فتم ذلك وفق الأصول”.

وأضاف: “هبة الشاي تم توزيعها على العسكريين في لواء الحرس الجمهوري وفقاً للعادة التي درج عليها رئيس الجمهورية بتوزيع هدايا المواد الغذائية والتموينية التي تصله، على عسكريي اللواء”.

واستغرب المكتب الإعلامي كيف يستكثر بعض المعلقين، حصول عسكريي لواء الحرس الجمهوري على علبة من الشاي، علماً ان من بينهم من لحقت به اضرار جراء الانفجار في مرفأ بيروت، كسواهم من المواطنين.