لبنان | جعجع: معيب ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه معيب جدا ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة.
وقال في بيان أصدره اليوم الأربعاء: “على الرغم من 200 ضحية – شهيد في بيروت، وعلى الرغم من 6000 جريح، وعلى الرغم من 10000 وحدة سكنية مدمرة جزئيا أو كليا، وعلى الرغم من مئات آلاف المواطنين من دون مأوى، وعلى الرغم من أزمة مالية اقتصادية خانقة دخلنا في شهرها الحادي عشر الآن، وعلى الرغم من كل ذلك عود على بدء، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلم جرا”.
ورأى أن طالما ان هذه الزمرة الحاكمة متمسكة بزمام الأمور لا أمل يرجى، إلا انه يسجل لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب محاولاته الحثيثة حتى الآن لتشكيل حكومة متجانسة وحيادية ومستقلة واختصاصية بعيدة عن أي تأثير أو نفوذ.
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