لبنان | بالصورة – قرصنة موقع مستشفى الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 11 ثانية مستشفى الحريري تعرض الموقع الالكتروني لمستشفى رفيق الحريري الحكومي للقرصنة. وتظهر عند الدخول الى الموقع رسالة بالانكليزية كتب فيها: “hacked by iranian hackers”، أي تمت قرصنة الموقع على يد قراصنة ايرانيين. قرصنة

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