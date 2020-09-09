لبنان | إدارة الكوارث في طرابلس: دخلنا فعليا مرحلة الوباء المجتمعي

طرابلس- ارشيف
أعلن رئيس بلدية طرابلس جميل جبلاوي أن “استراتيجية التعبئة التي اعتمدتها الغرفة الوطنية ووزارتا الداخلية والصحة في بداية الأزمة، ساهمت في الحد من سرعة انتشار الوباء”.
وقال في مؤتمر صحفي: “هذه الاستراتيجية أعطت الوقت الكافي لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات المناسبة. لكن أخيرا على المستوى الوطني، فإن نتيجة فحوص المقيمين من كل 100 فحص PCR 6.5 نتيجة إيجابية، في حين كانت 0.05 في بداية الأزمة، والمصدر التقرير اليومي الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، وهذا يعني أن في قضاء طرابلس من أصل 600 ألف شخص يوجد بشكل تقديري 39 ألف مصاب كورونا”.
وأضاف: “نتائج فحص المخالطين في قضاء طرابلس من كل 100 فحص حوالى 25 نتيجة إيجابية، المصدر فريق الترصد الوبائي التابع لوزارة الصحة في طرابلس.
ولفت إلى انه “بعد حساب تقديري لعدد الذين خالطوا الـ39 ألف مصاب ونسبة الـ25% نجد أن عدد الإصابات في قضاء طرابلس هي عشرات الآلاف.
وأكد أننا “فعليا دخلنا في مرحلة الوباء المجتمعي، وننتقل بسرعة الى ما يعرف بمناعة القطيع، هذا في ظل عدم التزام عدد كبير من أهلنا في طرابلس إجراءات الوقاية”.
وأسف عدم تعامل وزارة الصحة مع مدينة طرابلس بما يتناسب مع حجم المدينة ومستوى تفشي وباء كورونا فيها، فدعمها لمواجهة وباء كورونا في طرابلس ما زال خجولا ولا يتعدى رفع عتب.
وتوجه إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وقال: “معالي الوزير، كميات الـKIT المتاحة لفحص ال PCR لطرابلس قليلة جدا نقطة في بحر الحاجة أقل من 1000 بالشهر. أجهزة فحص الـ PCR التابعة لوزارة الصحة تخدم طرابلس والجوار 2 فقط، واحدة من غير Extractor.
وأضاف: “مرضى كورونا في طرابلس يدفعون 10% من كلفة الاستشفاء، خطط الاحتواء لوباء كورونا أصبحت غير ذي جدوى تذكر، الوباء أصبح وباء مجتمعيا في لبنان وندخل بخطى سريعة الى يسمى بمناعة القطيع.
والخطير أن هذا الأمر يتم مع البرد والرشح الموسمي وما يرافق ذلك من ضعف المناعة”.
وأكد أن “الجهوزية الآن تقاس بعدد الأسرة الإستشفائية وغرف العناية الفائقة والتجهيزات الطبية وفحص الـ PCR والكادر الطبي والتمريضي وبعدد أماكن الحجر”.
وطالب وزير الصحة:
- تأمين جهوزية في الحد الأدنى لمواجهة تداعيات مناعة القطيع في قضاء طرابلس من خلال 1000 سرير إستشفائي بالحد الأدنى مخصص لمرضى كورونا كمرحلة أولى
- 100 غرفة عناية لكورونا كمرحلة أولى، وذلك عبر تحويل مستشفى طرابلس الحكومي بكامله مركزآ طبيا لمعالجة مرضى كورونا، ما عدا قسم الولادة وقسم العناية لحديثي الولادة، ودعمه بالكادر الطبي والتمريضي والتجهيزات الطبية الضرورية والمواد الطبية وغيرها
- اعتماد مراكز استشفائية مساندة أخرى في قضاء طرابلس بالتنسيق مع إدارات المستشفيات الخاصة، فذلك سيؤمن أقل من 170 سريرا
- إنشاء مستشفى ميداني أو أكثر للإستعداد لمناعة القطيع، وذلك في معرض رشيد كرامي الدولي بقدرة 830 سريرا و 70 غرفة عناية
- رفع القدرة الاستيعابية للحجر الصحي في فندق المعرض الى 350 مريضا
- التحضير لاستخدام معرض رشيد كرامي الدولي لحجر أعداد كبيرة في حال الانتشار السريع للفايروس
- تأمين وزارة الصحة ال KIT المستخدم في فحص الـ PCR عدد 5 الاف بالشهر كحد أدنى قابلة للزيادة. جهاز إضافي لفحص الـ PCR وجهاز Extractor لمختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية في طرابلس
- جهاز إضافي لفحص الـ PCR وجهاز Extractor للمستشفى الحكومي في طرابلس والسرعة في إصدار النتائج هي أساسية ضمن خطة مواجهة إنتشار جائحة كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إدارة الكوارث في طرابلس: دخلنا فعليا مرحلة الوباء المجتمعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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