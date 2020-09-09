لبنان | خطف مواطن في بعلبك اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة بعلبك - الهرمل اقدم المطلوب ع. و. على خطف عبد الهادي ن. في مدينة بعلبك اليوم. وقد تحدثت المعلومات الأولية أن عملية الخاطف جاءت على خلفية مقتل مهدي وهبي أمس في بلدة شعت. وكان وهبي توفي داخل منزله في بلدة شعت في البقاع الشمالي بعدما أطلق مسلحون النار على المنزل وأصابوه وسرقوا 20 رأس غنم.

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