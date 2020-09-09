لبنان | وزارة المال: اطلاق المرحلة الاولى من التدقيق الجنائي اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين وزارة المالية أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة Alvarez&Marsal. وتتضمن الخطوة قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلمها Alvarez للوزير وزني خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة. وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني البيان التالي: “تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة Alvarez&Marsal .الخطوة الأولى تتضمن قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلمها Alvarez للوزير وزني خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، على أن تنظم كل من: شركة KPMG، Oliver Wyman وAlvarez، الفرق التي ستباشر العمل في القريب العاجل وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي”.

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