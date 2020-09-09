لبنان | وزير الخارجية مصاب بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 3 دقائق الوزير شربل وهبي خضع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي لفحص “كورونا” وأتت النتيجة سلبية وهو مصاب بفيروس كورونا. وكشفت المعلومات أنه سيحجر نفسه لـ14 يوماً. وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان منذ وقوع انفجار المرفأ لحد الآن بطريقة جنونية.

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