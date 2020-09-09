لبنان | 10 رحلات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 صباحاً - منذ ساعتين مطار بيروت أظهرت فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت والتي أجريت في بيروت 10 حالات إيجابية. وأفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 6/9/2020، بالإضافة إلى نتائج فحوص لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 7/9/2020 والدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات وصلت في 8/9/2020، وأظهرت النتائج وجود 10 حالات إيجابية. وجاءت نتائج 6/9/2020 كالتالي: ” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية) Advertisements وجاءت نتائج 7/9/2020 كالتالي: ” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة أضنا : شركة Pegasus وقم 6700 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)

” رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة أبوجا : شركة MEA رقم 568 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 8/9/2020 كالتالي: ” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

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