لبنان | مدرسة بهاء الحريري تطلق العام الدراسي معتمدة التعليم المدمج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إدارة مدرسة بهاء الدين الحريري في صيدا عن بدء السنة الدراسية في 28 ايلول 2020 باعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضور الى المدرسة وبين التعلم عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن المدرسة انه ” انطلاقا من مبدأ الشراكة الدائمة ما بين المدرسة والأهل، وبعد سلسلة لقاءات تشاورية قام بها مدير مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري الدكتور أسامة ارناؤوط مع الهيئتين الإدارية والتعليمية وأهالي التلامذة في مختلف المراحل التعليمية بشأن التحضير لإنطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل استمرار أزمة كورونا، قررت ادارة المدرسة بدء العام الدراسي في 28 أيلول 2020 وفق التعليم المدمج على الشكل التالي :

– صفوف الروضات: 4 أيام تعلم حضوري في المدرسة، يوم واحد تعلم عن بعد، أسبوعيا.

– من الصف الأول الأساسي إلى الثالث الأساسي 4 أيام تعلّم حضوري في المدرسة، يوم واحد تعلم عن بعد، أسبوعيا .

– من الصف الرابع الأساسي إلى الصف التاسع الأساسي: 3 أيام تعلم حضوري في المدرسة، ويومان تعلم عن بعد، أسبوعيا.

واشارت ادارة المدرسة الى انه لن تكون هناك اية زيادة على الأقساط لتبقى ما بين ” مليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية ( 2.700.000 ل.ل.) وثلاثة ملايين ليرة لبنانية (3.000.000 ل.ل.) بحسب المرحلة التعليمية. كما اكدت على آلية الحسم: 30% للأخ الثالث و50% للأخ الرابع / الخامس ..

واعلنت إدارة مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري عن تمديد مهلة التسجيل للتلامذة القدامى والجدد حتى 24 أيلول 2020 كحد أقصى. مؤكدين على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حرصا على السلامة العامة”.