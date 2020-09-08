لبنان | بهاء الحريري لـ”ذا ناشيونال”: لبنان يواجه عقوبات أميركية وشيكة ستسبب زلزالاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - كتب توماس هاردينج في “ذا ناشيونال”، أنّ الحكومة الجديدة في لبنان تواجه عقوبات وشيكة من الإدارة الأمريكية بسبب صلاتها بالجماعات الإرهابية، كما كشف بهاء الحريري عن توقعه بأنها ستخلق “زلزالا” في السياسة اللبنانية.

وقال الابن الأكبر لرئيس الوزراء السابق إن تأثير حزب الله على البلاد وارتباطه المباشر بالإرهاب في لبنان وأماكن أخرى يعني أن واشنطن ستفرض قريباً قيوداً صارمة على المسؤولين.

وقال الحريري لصحيفة “ذا ناشيونال” في مقابلة مستفيضة “إنّ العقوبات ستسبب زلزالا”. “نحن في انتظار معرفة من هم الأشخاص الذين سيتم معاقبتهم، لكن هذا سيرسل إشارة واضحة للغاية إلى أن الولايات المتحدة تنشئ موقفاً متشدداً للغاية ضد حزب الله.”

ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى وضع حد لحكومة مصطفى أديب الجديدة التي تشكلت في الاحتجاجات التي أعقبت انفجار ميناء بيروت في أوائل آب / أغسطس والذي أودى بحياة 200 شخص وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

ومع ذلك، فإنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي والتي التقى فيها بنائب في حزب الله أثناء محاولته حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، قد تمّت إدانتها ضمنياً من قبل رجل الأعمال. وقال الابن الأكبر لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي اغتيل على يد الجماعة الإرهابية في عام 2005:” الأمر متروك للفرنسيين ليقرروا ما إذا كان هذا خطأ، ولكن بالنسبة لي، موقفي واضح جداً بشأن حزب الله، فهم لديهم جناح عسكري وهم منظمة إرهابية”.

كما كان الشعب اللبناني واضحاً جداً بأنه يريد سياسة جديدة لا تنطوي على نفوذ حزب الله. “هناك غضب وإحباط وعدم تصديق أن هذا يحدث لهم، وبأنهم منفصلون تماماً عن الهيكل السياسي.”

وقال الحريري، 54 عاماً، إن مسؤولاً أمريكياً أخبره سراً أنه على الرغم من أن حزب الله قد تم انتخابه في السلطة “ولكنّ كذلك تمّ الأمر مع الفاشيين”.

“المجتمع المدني لا يمكن أن يسود إذا كان لديك أناس فاشيين في السلطة لا يهتمون بحياة الناس”. وذكر أن الجماعة الإرهابية لم تكتسب السلطة السياسية إلا من خلال العنف. “عندما يكون لديك الرصاص يمكنك ممارسة الضغط.”

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وأعرب عن اعتقاده بأن الداعمين الرئيسيين لحزب الله في إيران بدأوا أيضاً في اعتبار الجماعة مشكلة. “لدى القيادة الإيرانية الكثير لتفكر فيه لأن حزب الله بالنسبة لهم أصبح مسؤولية وليس رصيداً”.

وعلى غرار اللبنانيين المعتدلين الآخرين، يشعر الحريري بالإحباط المتزايد من العديد من الدول الأوروبية لفشلها في تعيين الجناح السياسي لحزب الله كجماعة إرهابية. فقط بريطانيا وألمانيا قد فعلت ذلك مما يحرم المجموعة من القدرة على جمع الأموال لجناحها الإرهابي وطموحاتها السياسية. مع عدد قليل من الدول الأوروبية الصغيرة التي تحذو حذوها، يعتقد الحريري أن الدول الكبرى مثل إسبانيا وإيطاليا ستحظر قريباً حزب الله وسيضطر الفرنسيون إلى ذلك أيضاً. “لقد عانينا كثيراً في لبنان، وعلى الآخرين أن يفهموا أن أمراء الحرب ليسوا بناة للأمم.”

في حين أن السيد الحريري، الذي كان شقيقه سعد رئيس وزراء لبنان مرتين، قد ابتعد عن السياسة، فقد أشار إلى أنه كان لديه إعلان سياسي مهم “قريباً جداً” لكنه أضاف “ليس لدي أي نية لأكون رئيس الوزراء، على الإطلاق”.

مع ثروة تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، استثمر الحريري في قطاع العقارات بملايين الدولارات في بلده الأصلي الذي لم يزوره لمدة عشر سنوات.

مع الكثير من الغضب بين الناس على الوضع السياسي والاقتصادي المزري في لبنان، يعتقد الحريري أنّ لبنان عند مفترق طرق حيث يمكن أن يستعيد الزخم الصحيح ازدهاره السابق من خلال إصلاح دستوري كبير.

فأولاً، نحتاج إلى مساعدات لإعادة الإعمار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن ثم نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي كبير.

” أنت بحاجة إلى إخراج حزب الله وأمراء الحرب من هيكلنا مع من يدعمهم في القطاع العام، بما في ذلك من هم في السلطة القضائية والجيش وأجهزة الأمن. يجب أن تتمتع الحكومة بسلطات خاصة لفترة قصيرة من الزمن لإدخال الإصلاح الدستوري وحل القضايا الطائفية عن طريق فصل الدين عن السلطة التنفيذية والتشريعية.”

وإذا تمكن لبنان من حل مأزقه السياسي الذي دام عقوداً طويلة، فإنه سيواجه مستقبلاً مشرقاً يمكن أن تزدهر فيه الركائز الأربع للاقتصاد اللبناني – المصرفية والسياحة والتعليم والمطاعم. “أرى أن لبنان وجهة سياحية رئيسية، ومركز مصرفي ومالي. يمكن أن يصبح أيضاً مركزاً تعليمياً لأنه لدينا جامعات مذهلة ورأس مال غذائي مع طعامنا الرائع ومنتجاتنا. ما نحتاج إليه هو العلامة التجارية الناجحة في العالم العربي والمجتمع الدولي”.

كما رحب الحريري بمعاملة الإمارات العربية المتحدة لسكانها اللبنانيين الكبار والتي “احتضنتهم” دولة الخليج، وقال إنها ستؤدي إلى مزيد من الفرص التجارية. “يمكننا تشكيل شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المشاريع السياحية والقطاع المصرفي وقطاع الغذاء والتعليم. كل تلك الركائز الأربع التي لدينا تشكّل إمكانات هائلة.”