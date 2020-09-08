لبنان | مستشفى طرابلس الحكومي : حالة وفاة و27 مصاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

أصدر مستشفى طرابلس الحكومي ، تقريره اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/ Covid-19، ويبين التقرير بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل داخل المستشفى:

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى، للمتابعة: 27.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى : 9

– الحالات التي تم نقلها من مستشفيات أخرى : 1.

– حالة وفاة واحدة.

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يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 7 وفيات و498 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما حذرت بلدية صيدا، في بيان، “من أن عداد إصابات كورونا سجل رقما تصاعديا خلال اليومين الماضيين، حيث رصدت غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا تسجيل 40 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك ضمن نطاق مدينة صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة”.

ودعت البلدية, “المواطنين للتنبه وإتخاذ اقصى تدابير الوقاية الصحية وتطبيقها لجهة وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي في الأماكن والأسواق وكافة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة والمحال والسوبرماركت وغيرها من الأماكن التي يتم إرتيادها، بالإضافة إلى تطبيق مقررات التعبئة الصحية”.