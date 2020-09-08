لبنان | صيدا تسجل رقماً قياسياً في حالات الإصابة بـ “كورونا”

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آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 10:01 مساءً
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
حذرت بلدية صيدا، في بيان، “من أن عداد إصابات كورونا سجل رقما تصاعديا خلال اليومين الماضيين، حيث رصدت غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا تسجيل 40 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك ضمن نطاق مدينة صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة”.
ودعت البلدية, “المواطنين للتنبه وإتخاذ اقصى تدابير الوقاية الصحية وتطبيقها لجهة وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي في الأماكن والأسواق وكافة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة والمحال والسوبرماركت وغيرها من الأماكن التي يتم إرتيادها، بالإضافة إلى تطبيق مقررات التعبئة الصحية”.
وجددت في بيانها, “تعميم الأرقام الهاتفية للتواصل معها وإبلاغها عن حالات كورونا أيضا من أجل التعامل مع هذه الحالات، وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال .والأرقام الهاتفية هي:03-046807 – 03652276 – 07-722150”.
يذكر أن وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و498 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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