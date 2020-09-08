لبنان | بهاء الحريري عن العقوبات الاميركية: الحساب سيطال كل الفاسدين والميليشيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 9:45 مساءً

علّق الشيخ بهاء الحريري على العقوبات الاميركية التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على كل من الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وكتب عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “العقوبات الأمريكية اليوم تؤكد أن شعبنا الذي ضحى لسنوات ليس وحيداً وأن المجتمع الدولي يستمع جيداً لصوت الثورة بمواجهة الفساد و الإرهاب. تأكدوا أن الحساب سيطال كل الفاسدين و الداعمين للإرهاب والميليشيات المسلحة التي تسببت بإنهيار وطننا الكريم”.

وفي تغريدة ثانية قال الحريري”على الشعب اللبناني أن يواصل الضغط من أجل الإصلاح والتغيير المنهجي، مما سيسمح لنا ببناء لبنان جديد لا مكان للفساد و الميليشيات فيه”.