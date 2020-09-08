لبنان | على خلفية إشكال أمس.. إحراق “كشك” في منطقة ارض جلول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقدم عدد من الشبان على حرق احد الاكشاك في منطقة ارض جلول، على خلفية الاشكال الذي وقع ليل امس وسقط بنتيجته قتيل وعدد من الجرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وحضرت سيارة من فوج اطفاء بيروت عملت على اخماد النيران التي قضت على الكشك المستهدف.

يذكر ان الإشكال الذي وقع منذ أيام في طريق الجديدة، تجدد مساء أمس في منطقة كاراج درويش أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

حيث تخلل إشكال أمس إطلاق نار، وتدخل على الفور الجيش اللبناني لفض الإشكال.

Advertisements

يذكر أن المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي أكد في بيان له أنه يضع ما جرى في الطريق الجديدة في عهدة الجيش اللبناني، وطالب بحماية حرية الإنتماء السياسي أولًا، وسحب كل سلاح غير شرعي ثانياً.

واشار المنتدى الى أنه تواصل “مع الجيش لضبط الأمن في الطريق الجديدة، وسحب السلاح من اية مجموعة، وتنفيذ البلاغات القديمة بحق المخلين بأمن الناس وتوقيفهم وعدم الإستجابة لاية تدخلات سياسية”.

وأكد المنتدى أنه ضد الإخلال بالأمن، لافتاً إلى أنه “كررنا ذلك مراراً في بياناتنا، وكنا ومازلنا وسنبقى ننادي برفض العنف واستخدام السلاح، إذ كيف لنا ان نغطي السلاح ونحن اول من تحركنا وحاربنا وجود السلاح غير الشرعي في ايدي الميليشيات والافراد من كل الاحزاب من دون استثناء”.