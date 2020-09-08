لبنان | تعقيباً على قرار الداخلية…بيان لرئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

طلب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي من أصحاب هذه المؤسسات الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية والنقابات السياحية كاشفاً أن النقابة فوّضت مفتشين من شركة خاصة، يقومون بحملات تفتيش وتدقيق بشكل دوري.

وفي ما يلي نصّ بيان طوني الرامي:

بعد الزيارات التي قمنا بها اليوم إلى كل من معالي وزراء الداخلية والسياحة والصحة، نتقدّم منهم بجزيلٍ من الشكر على إصدار القرار الذي سمح للقطاعات أن تتنفس الصعداء.

نتوجه ببياننا هذا إلى الزملاء أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، طالبين منهم أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية والنقابات السياحية، وأبرزها الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة استيعاب لا تتخطى الـ50% فقط.

حيث تعهدنا أننا سنتشدد بتطبيق الإجراءات بحذافيرها وطلبنا من وزارتي الداخلية والسياحة أن تضربا بيدٍ من حديد.

منذ الأسبوع الماضي وبناءً على اجتماعاتنا السابقة مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، فوّضت نقابة أصحاب المطاعم، بطلب من اللجنة، مفتشين من شركة خاصة، يقومون بحملات تفتيش وتدقيق بشكل دوري ومنظم على المؤسسات على كل الأراضي اللبنانية للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات.

حيث بدأوا منذ الأسبوع الماضي بوضع العلامات ورفع التقارير إلى النقابة التي ترسلها بدورها إلى اللجنة على أن تتّخذ الأخيرة التدابير اللازمة بحق كل مؤسسة.

إن هذه الخطوات تهدف إلى المحافظة على صحة كل المواطنين وعلى سمعة القطاع وسلامة الموظفين والروّاد، لأننا علينا أن نتعايش مع كورونا وإلا أي مؤسسة واحدة مخالفة ستكون سبب عودة القطاع برمته إلى المربع الأول والعودة إلى الإقفال التام.

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من جانبه أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرارًا جديدًا يتعلق بتعديل مواعيد فتح واقفال المؤسسات الصناعية والتجارية.

وتم تعديل منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة الاولى بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحًا من كل يوم.

كما تفتح المؤسسات الخاصة التالية: الحانات والملاهي والنوادي الليلية، صلات وقاعات المناسبات الاجتماعية، الاسواق الشعبية، كازينو لبنان، مراكز لعب الانترنت video games و amusement center والحدائق العامة والمسارح ودور السينما.

كما يسمح باقامة حفلات الاعراس ضمن نسبة 50% من القدرة الاستيعابية للمكان وفق ارشادات وزارتي الصحة والسياحة.

ولكن ستبقى مقفلة المسابح والملاعب الرياضية الداخلية، ومدينة الملاهي والبارك، والمساحات الداخلية المخصصة لألعاب الأطفال kids zone.