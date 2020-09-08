لبنان | بعد الهلع بسبب حريق في المرفأ.. بيان لقيادة الجيش توضح ماحصل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 9:15 مساءً

بعد الهلع الذي أصاب أهل بيروت إثر اندلاع حريق في مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء، خوفا من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس الماضي، حيث هزّ انفجار عنيف مرفأ بيروت، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان:

تمكنت وحدات فوج الاشغال المستقل في ‎الجيش اللبناني بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني​ وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت​ من اخماد حريق شبّ في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا اخشاب وإطارات غير صالحة في ​مرفأ بيروت​.

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وكانت مديرية الدفاع المدني قد افادت أنّ حريقاً اندلع في المرفأ وهو يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار، بعلم الجيش الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدّت النار، وهي حتى الآن محصورة، وقد حضرت 3 إطفائيات من أجل ذلك.

وبحسب أرقام رسمية، أدى انفجار مرفأ بيوت الذي وقع في الرابع من أغسطس الفائت إلى مقتل 191 شخصا وجرح أكثر من 7500 شخص، وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.