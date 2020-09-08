لبنان | مرتضى: لا يحق لوزير الاقتصاد رفع الدعم عن السلع منفرداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الزراعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​، في حديث تلفزيوني، عن “وجود قرار صادر عن ​وزارة الاقتصاد​ يتعلق بضرورة وضع اسماء الشركات التي تريد ان تستورد السلع من الخارج”، مشيراً الى انه “اذا تم رفع الدعم عن كل السلع يجب ان يبقى موجود على ​القطاع الزراعي​”، لافتاً الى انه “لا يحق ل​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمه​ رفع الدعم عن السلع منفرداً”.

وكان ​وزير الاقتصاد​ في حكومة تصريف الأعمال ​راؤول نعمة قد أكد قبل أمس​، إلى أنه “رغم دعم المواد التي يستوردها ​المزارعون​، الأسعار لم تنخفض وارتفعت ضعفين، واذا كانت وزراة ​الزراعة​ تعطي بون لجميع الناس كيف يقول ​المزارعين​ انه لم يصلهم الدعم؟”.

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وقال: “أنا رأيت أن هناك هدرًا، وكيف يمكنني أن أوقع على الدعم وأنا أرى أن إمضائي لا ينفع!، واذا كان وزير الزراعة يرى أن الدعم يجب ان يستمر، فليتفق مع حاكم ​مصرف لبنان​ ويدعموا السلع”.

ولفت نعمة إلى أنه “كوزارة اقتصاد، لا يمكنني تحديد سعر 20 الف سلعة، هم يجب أن يكون لديهم ضمير، وإن لم يكن لديهم، فلنعيد فتح الباب أمام الإستيراد”.

وأوضح أنه “سأعطي كل ملفات الدعم لقوى الأمن للتحقيق بأين ذهبت الاموال؟ وإلى من ذهبت؟ ومن استفاد منها؟”.