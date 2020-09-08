لبنان | بالصورة: مسنّ يعاني من أمراض عقلية عثر عليه في بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 32 ثانية

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل متقدم في السن، مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ اليوم 8-9-2020 في محيط مستشفى بعبدا الحكومي، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه، وهو يعاني من امراض عقلية وغير قادر على تحديد مكان إقامته.

لذلك، يرجى من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور إلى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتصال على الرقم: 921740-05.