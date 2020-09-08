- 1/2
- 2/2
قوى الأمن الداخلي
صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل متقدم في السن، مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ اليوم 8-9-2020 في محيط مستشفى بعبدا الحكومي، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه، وهو يعاني من امراض عقلية وغير قادر على تحديد مكان إقامته.
لذلك، يرجى من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور إلى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتصال على الرقم: 921740-05.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: مسنّ يعاني من أمراض عقلية عثر عليه في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.